"Ligler askıya alınabilir"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu “Pandemi süreci böyle ilerlerse 1 Ekim’e ertelenen liglerin gerekli görülmesi durumunda askıya alınmasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Sertoğlu bu sabah BRT 1 HD’de Hasan Topaloğlu’nun sunduğu “SPOR GÜNDEM” programına konuyla ilgili açıklamasında, alınacak genel kurul kararıyla konunun kulüplerin onayına sunulabileceğini ifade etti. Hasan Sertoğlu, aldıkları tedbir kararlarına rağmen herhangi bir takımın antrenman yaptığının tespiti durumunda da Disiplin Kuruluna sevk edileceği uyarısında da bulundu. KTFF Başkanı, BTM liglerinin kalan maçlarının 23 Eylül’e kadar seyircisi olarak tamamlanacağını da ekledi.