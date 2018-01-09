Ligin yarısı hoca değiştirdi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devre geçtiğimiz Aralık ayının sonunda oynanan 15’inci hafta maçlarıyla birlikte tamamlanırken, ilk devresinde 8 takım teknik direktörlük değişikliğine gitti, 8 takım aynı teknik direktörle yoluna devam etti.

Genelde ‘kötü gidiş’ ve ‘istikrarsız sonuçlar’ sebep oldu

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinde 8 takım teknik adam değişikliğine giderken, 8 takım da hocasını değiştirmedi. Teknik adam değiştiren 8 takım genelde kötü gidiş ve istikrarsız sonuçların alınması neticesinde kan değişimine gitti. Merit Alsancak Yeşilova, Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Türk Ocağı, Yalova, Ozanköy, Lefke ve Gençler Birliği’nde sezon başındaki teknik adamlarla devam edilmedi.

İlk değişim Yeşilova, MTG ve Cihangir’den...

Eylül ayında Süper Lig’in başlamasıyla birlikte yıllar sonra bu ligde mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova, ilk 4 haftada 4 beraberlik almış ve Binatlı karşısında alınan 2-2’lik beraberlikten sonra teknik adam Tayfun Kurtarıcıoğulları istifa etmişti. Ligin 6’ncı haftası maçlarından sonra Mağusa Türk Gücü’nde alınan kötü sonuçlardan sonra Fırat Canova ile yollar ayrılmıştı. 6’ncı hafta sonrasında Cihangir’de de Kılıç Ali Kahraman dönemi sona ermişti.

Lefke 3 hafta bekledi

Süper Lig’in en batı temsilcisi olan Lefke’de alınan istikrarsız sonuçlar Haldun Oktay’ın 7’nci haftada Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde istifa etmişti. Bu maçta teknik direktörsüz sahaya çıkan Lefke, 3 haftalık süreç için antrenör Mustafa Korkurt’a takımı emanet etmiş, 10’uncu haftadan itibaren ise takımın başına Hakan Sermaye’yi getirmişti.

Ozanköy’de Göksu dönemi kısa sürdü

Süper Lig’de ilk devreyi son sırada tamamlayan Ozanköy’de ligin 13’üncü haftasında Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Seran Kaşif görevinden istifa etmiş, yerine Süleyman Göksu gelmişti. Göksu önderliğinde devrenin son iki maçına çıkan kırmızı beyazlılar, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Devrenin tamamlanmasıyla birlikte yönetimle bazı konularda uzlaşamayan Göksu görevinde ayrılma durumunda kaldı.

Şu ana kadar değişen teknik direktörler şu şekilde;

Merit A. Yeşilova: 4’üncü haftaya kadar Tayfun Kurtarıcıoğulları, 5. Haftadan itibaren Erdinç Akyulaf

Mağusa Türk Gücü: 6’ncı haftaya kadar Fırat Canova, 7’nci haftadan itibaren Ali Oraloğlu

Cihangir: 6’ncı haftaya kadar Kılıç Ali Kahraman, 7’nci haftadan itibaren Toygar Davulcu

Lefke: 6’ncı haftaya kadar Haldun Oktay, 10’uncu haftadan itibaren Hakan Sermaye

Yalova: 12’nci haftaya kadar Derviş Kolcu, 13’üncü haftadan itibaren Erhan Arıtan

Ozanköy: 13’üncü haftaya kadar Seran Kaşif, 14’üncü haftadan itibaren Süleyman Göksu. (Göksu ile geçtiğimiz hafta sonunda yollar ayrıldı)

Türk Ocağı: Mehmet Bolkan ile devre tamamlanınca yollar ayrıldı. Yerine Derviş Kolcu geldi.

Gençler Birliği: Hasan Topaloğlu ile devre tamamlanınca yollar ayrıldı. Yerine Serhat Ertürk geldi.