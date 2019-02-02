Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, önceki akşam oynanan Baf Ülkü Yurdu-Yenicami U17 Ligi finali ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan final karşılaşmasının müthiş bir atmosferde oynandığının altını çizen Sertoğlu, “Finaldeki ortam müthiş bir ortamdı. Bu ortamı yaratan Baf Ülkü Yurdu ve Yenicami camialarına teşekkür ederim. Her iki takım taraftarı da birbirilerine tek bir kötü söz söylemeden sadece maçın keyfini yaşadı. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Uzun zaman sonra keyif alarak, heyecanlanarak bir maç izledim. Eminim sahada olan herkes de keyif almıştır” dedi.

Sertoğlu: “Bu ligin kazananı Kıbrıs Türk futboludur”

Söz konusu karşılaşmanın ve ligin tek bir kazananı olmadığına vurgu yapan Sertoğlu, “Bu ligin kazananı Kıbrıs Türk futboludur. Ülke futboluna bu ligden sayısız futbolcu çıkıyor. Dün akşam da birçoğunu çıplak gözle izleyerek gururlandık ”dedi.

“Temel hedeflerimizden biridir”

Hasan Sertoğlu, finalde yaşanan atmosferin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Genç futbolcuların ortaya koyduğu performans müthişti. Mücadeleleri, maç boyunca sadece futbol oynamayı düşünmeleri çok önemliydi. Bu çocukların ülke futboluna kazandırılması, ülkelerine faydalı birer birey olmaları bizim temel hedeflerimizden biridir” diye konuştu.

“U17 ve U15 Ligi bizim gözbebeğimizdir”

Uzun yıllardır altyapılara Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak özel önem gösterdiklerini kaydeden Hasan Sertoğlu, “U17 ve U15 Ligi bizim gözbebeğimizdir. Bu liglerde yer alan futbolcuların, antrenörlerin takibini yapıyoruz ve lig boyunca da gerekli tüm desteği onlara sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz. Bizim için altyapılarda forma giyen tüm çocuklarımız çok değerlidir” dedi.