Ligin altı cadı kazanı

HEDEFLERİ AYNI, AMAÇLARI FARKLI… Süper Lig’de bitime 2 hafta kala ligin alt sıraları çok karışık bir hal almış durumda. Kimi takım kalan süreçte güzel sonuçlar alarak, Play out çizgisi dışında kalmayı amaçlarken, kimi takım ise direk küme düşmemek için mücadele veriyor.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de normal sezonun bitimine iki hafta kala, alt sıralarda devam eden yarış son sürat devam ediyor. Ozanköy, hafta sonunda oynayacağı Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını kazanamaması durumunda Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.

2 takım direk düşecek

Süper Lig’in geride kalan 28 haftasında direk olarak küme düşecek 2 takım henüz belli olmadı. Ligin kalan 2 haftasında puan sıralamasında bulunan son 3 takımın da direk olarak küme düşme ihtimali bulunuyor. Normal sezonun sona ermesiyle Ozanköy, Yalova ve Yeni Boğaziçi takımlarından ikisi direk olarak küme düşecek, 1’i ise Play out çizgisinde bulunacak.

Baf Ülkü Yurdu, Lefke ve Küçük Kaymaklı’ya 1 puan yetecek

Ligin son haftalarına alt sıralardaki rakiplerine göre daha rahat pozisyonda giren Baf Ülkü Yurdu, Lefke ve Küçük Kaymaklı takımlarının şu anda 41 puanı bulunuyor. Bu üç takım da kalan 2 haftalık bölümde 1 puan aldığı takdirde Play out çizgisi dışında kalmayı garantileyecek. Ancak, yine de bu üç takımdan birinin Play out çizgisi içinde bulunması da oldukça zor görünüyor. Böyle bir senaryo olması halinde alt sıralarda bulunan Cihangir, Türk Ocağı ve Mağusa Türk Gücü takımlarının 2 maçını da kazanması gerekiyor. Eğer senaryo bu şekilde gerçekleşirse, Cihangir 45, Türk Ocağı 44, Mağusa Türk Gücü ise 43 puana ulaşır ve kalan iki maçını da kaybeden bu üç takımdan biri 41 puanla play out çizgisi içerisinde olur.

Gençler Birliği ve Gençlik Gücü garantiledi…

Gençler Birliği ve Gençlik Gücü takımlarının Play out maçlarına kalması da garantilenmiş durumda. İki takımın da direk düşme ve Play out çizgisi dışında kalması matematiksel olarak bulunmuyor. Gençlik Gücü’nün 2 maçını kazanması, Türk Ocağı’nın ise 2 maçını kaybetmesi durumunda iki takımın puanı da 38 olacak. Lig içerindeki ikili averajda herhangi bir takımın üstünlüğü ise bulunmuyor. Genel averaja bakıldığı zaman ise Türk Ocağı’nın rakibini büyük üstünlükle geçmesi Gençlik Gücü’nün Play out çizgisi dışında kalmasını engelliyor.

Yalova’nın küme düşme ihtimali var

Süper Lig’de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve 28 haftalık periyodun sonunda ligin 15’inci sırasında bulunan Yalova’nın bu hafta küme düşme ihtimali de bulunuyor. Yeni Boğaziçi’nin 1 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, Türk Ocağı’na kaybedip, rakibi Yeni Boğaziçi de Gençler Birliği’ni mağlup ederse puan farkı 4 olacak ve bitime 1 hafta kala Yalova’nın küme düşmesi matematiksel olarak resmiyet kazanacak.

Ozanköy’ün işi çok zor…

Ligin Girne ekiplerinden Ozanköy’ün kalan süreçte işi çok zor. Kırmızı beyazlı ekip, kalan 2 haftada Baf Ülkü Yurdu ve Lefke takımlarıyla karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekibin Play out çizgisinde kalması için kalan 2 maçını da kazanması gerekiyor. Böyle bir durumda 25 puana yükselecek olan Ozanköy, kalan bu iki maçta da rakipleri Yalova ve Yeni Boğaziçi’nin de puan kaybetmesini bekleyecek. Ozanköy, bu iki maçtan kayıp yaşaması halinde ise, diğer takımların sonuçlarına bakılmaksızın küme düşmesi resmiyet kazanacak.

Söz konusu takımların maçları şu şekilde;

BAF ÜLKÜ YURDU (41)

Ozanköy (D)

Yeni Boğaziçi

LEFKE (41)

Doğan Türk Birliği (D)

Ozanköy

K.KAYMAKLI (41)

GAÜ Çetinkaya

Merit A. Yeşilova (D)

CİHANGİR (39)

Yenicami (D)

Gençlik Gücü (D)

TÜRK OCAĞI (38)

Yalova (D)

Yenicami

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ (37)

Binatlı (D)

Yalova

GENÇLİK GÜCÜ (32)

Merit A. Yeşilova (D)

Cihangir

G. BİRLİĞİ (31)

Yeni Boğaziçi (D)

Binatlı

YENİ BOĞAZİÇİ (23)

Gençler Birliği

Baf Ülkü Yurdu (D)

YALOVA (22)

Türk Ocağı

Mağusa Türk Gücü (D)

OZANKÖY (19)

Baf Ülkü Yurdu

Lefke (D)