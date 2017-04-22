Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bitime 3 hafta kala ligden düşecek son takım olmamak için çekişme sürüyor. Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ve Değirmenlik küme düşmeme mücadelesi veriyor.

4 takımın lige tutunma çabası

Lige geçtiğimiz haftalarda veda eden Mormenekşe ve Dumlupınar’la birlikte bir takım daha lige veda etmek zorunda kalacak. Bitime 3 hafta kala matematiksel olarak 4 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor. Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ve Değirmenlik takımları bu yarışın içerisinde yer alıyor. Değirmenlik ile Lefke arasındaki puan farkının 9 puan olmasına rağmen ikili averajda Lefke’nin Değirmenlik’e karşı üstünlüğü olduğundan dolayı Lefke’nin matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunmuyor.

Bu yarış bu hafta tamamlanabilir. Değirmenlik Cihangir’e mağlup olursa, Binatlı ise, Küçük Kaymaklı’yı mağlup ederse fark 7 puan olacak ve bitime 2 hafta kala ligden düşen 3’üncü takım Değirmenlik olacak

Bugün belli olabilir

Süper Lig’in 28’inci haftasında Binatlı Küçük Kaymaklı, Değirmenlik ise Cihangir deplasmanına gidecek. Ligin 28’inci haftasında Binatlı’nın Küçük Kaymaklı’yı yenmesi, Değirmenlik’in ise Cihangir’e yenilmesi durumunda, lige veda eden 3’üncü takım Değirmenlik olacak.

MTG ve Baf Ülkü Yurdu daha rahat bir görüntü içerisinde

Ligi 27’nci haftasında Binatlı’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Mağusa Türk Gücü ve ligde 32 puanı bulunan Baf Ülkü Yurdu, matematiksel olarak lige veda etme konusunda rakiplerine oranla biraz daha rahat bir görüntü içerisinde yer alıyor.

Ligin bitimine son 3 hafta kala düşme mücadelesi veren takımların ligdeki son durumu şu şekilde;

Düşme mücadelesi veren takımların kalan maçları şu şekilde;

MTG (33 Puan)

Doğan Türk Birliği (D)

Küçük Kaymaklı

Lefke (D)

BÜY (32 Puan)

Türk Ocağı

Değirmenlik (D)

Yenicami

Binatlı (30 Puan)

Küçük Kaymaklı (D)

Lefke

GAÜ Çetinkaya (D)

Değirmenlik (26 Puan)

Cihangir (D)

Baf Ülkü Yurdu

Yalova (D)