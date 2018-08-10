“Lige bomba gibi gireceğiz”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig temsilcilerinden Larnaka Gençler Birliği, geçtiğimiz sezon Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nde forma giyen Enez Altundağ’ı transfer etmek için dün sabah adaya getirdi.

Türkiye U21 Milli takımında da forma giyen 1993 doğumlu futbolcu Enez Altundağ’ı Ercan havalimanında karşılayan Gençler Birliği Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Rifat Berkel, gazetemiz YeniDÜZEN’e yaptığı yazılı açıklamada, “Birçok kesim tarafından düşer denilen takımın, neler başardığını herkes görecek” dedi. Berkel; “Yaşanan sıkıntılı günleri yavaş yavaş geride bıraktık. Teknik direktörümüzün Bülent Aytaç’ın bizlere verdiği raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda 2020 yılına kadar Antalya Spor ile sözleşmesi bulunan profesyonel futbolcu olan Enez Altundağ’ı transfer ederek lige bomba gibi girmek istiyoruz” dedi.

Berkel: “Kısa zaman sonra nasıl bir takım olduğumuzu herkes görecek”

Geçtiğimiz sezon Antalya Spor forması giyen Enez Altundağ ile anlaşan Gençler Birliği yönetimi oyuncuyu sıcağı sıcağına önce dün gerçekleşen idmana çıkardı. Anlaşmaya vardığı Enez Altundağ’ın tam durumunu ise yarın Ozanköy ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında görecekleri belirtildi. Süper Lige bomba gibi girmek için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Gençler Birliği Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Rifat Berkel, “Sıkıntılı süreci yavaş yavaş atlattık. Teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmekteyiz ve bu konuda iyi bir yol kat ettik. Kısa bir süre sonra yabancı oyuncularımız ile yerli transferlerimizi açıklayacağız. Bu yıl birçok kesim tarafından küme düşer denilen takımı hak ettiği yere getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.