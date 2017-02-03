Lige ABD’liler damga vurdu

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor. Parkedeki mücadelenin yanı sıra sayı krallığında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ligde 11.hafta sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Amerikalı yıldızı Daishon Knight kaydettiği 384 sayıyla şu an zirvede bulunurken, Knight’ın en yakın takipçisi de 317 sayı kaydeden Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’nin yıldızı Jordan Bedford oldu. Özellikle yabancıların listede yer aldığı yarışta üçüncü sırada ise 281 sayıyla Mapfree forması giyen Angelo Warner var.

Yerlilerde Kercem ve Berk

Yabancı oyuncuların yanı sıra yerli oyuncular arasında da krallık yarışı yaşanıyor. Ligde yerliler arasında en skorer isim sezona Mapfree’de başlayan ve ardından Koopspor’a transfer olan Kercem İnancı. Yıldız basketbolcu rakip potaya 172 sayı gönderirken, Kercem’in en yakın takipçisi ise sezona Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nde başlayan ve ardından Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’ne transfer olan Berk Argın. 19 yaşındaki genç basketbolcu 131 sayı kaydetti. Bu iki oyuncunun ardından ise en skorer isim yılların tecrübesi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oyuncusu Halil Kutruza oldu. Deneyimli oyuncu bu sezon farklı bir rolde olsa da kaydettiği 108 sayıyla takımının liderliğinde önemli rol oynadı.

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TAKIMLARIN EN SKORER ÜÇ OYUNCUSU

KOOPSPOR SAYI

Miroslav Cubrilo 202

Cliff Colimon 150

Doğukan Demirman 95

YDÜ SAYI

Kaspars Kambala 229

Vukasin Mandic 142

Halil Kutruza 108

MAPFREE SAYI

Angelo Warner 281

Hikeem Champaigne 197

Erdal Özirfanoğlu 69

LAÜ SAYI

Daishan Knight 384

Filip Pajevic 111

Nevzat Nasıroğlu 77

GİRNE ÜNİVERSİTESİ SAYI

Jamee Crackett 216

Tom Bush 174

Diyar Othman 79

MGA SAYI

Jordan Bedford 317

Andre Brown 126

Hasan Debeş 66

GAÜ SAYI

Andi Shehv 139

Alpay Şerebetçioğlu 101

Emre Çetinarslan 78