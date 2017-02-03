Lige ABD’liler damga vurdu
Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor
Eren ŞİŞİK
Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor. Parkedeki mücadelenin yanı sıra sayı krallığında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ligde 11.hafta sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Amerikalı yıldızı Daishon Knight kaydettiği 384 sayıyla şu an zirvede bulunurken, Knight’ın en yakın takipçisi de 317 sayı kaydeden Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’nin yıldızı Jordan Bedford oldu. Özellikle yabancıların listede yer aldığı yarışta üçüncü sırada ise 281 sayıyla Mapfree forması giyen Angelo Warner var.
Yerlilerde Kercem ve Berk
Yabancı oyuncuların yanı sıra yerli oyuncular arasında da krallık yarışı yaşanıyor. Ligde yerliler arasında en skorer isim sezona Mapfree’de başlayan ve ardından Koopspor’a transfer olan Kercem İnancı. Yıldız basketbolcu rakip potaya 172 sayı gönderirken, Kercem’in en yakın takipçisi ise sezona Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nde başlayan ve ardından Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’ne transfer olan Berk Argın. 19 yaşındaki genç basketbolcu 131 sayı kaydetti. Bu iki oyuncunun ardından ise en skorer isim yılların tecrübesi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oyuncusu Halil Kutruza oldu. Deneyimli oyuncu bu sezon farklı bir rolde olsa da kaydettiği 108 sayıyla takımının liderliğinde önemli rol oynadı.
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TAKIMLARIN EN SKORER ÜÇ OYUNCUSU
KOOPSPOR SAYI
Miroslav Cubrilo 202
Cliff Colimon 150
Doğukan Demirman 95
YDÜ SAYI
Kaspars Kambala 229
Vukasin Mandic 142
Halil Kutruza 108
MAPFREE SAYI
Angelo Warner 281
Hikeem Champaigne 197
Erdal Özirfanoğlu 69
LAÜ SAYI
Daishan Knight 384
Filip Pajevic 111
Nevzat Nasıroğlu 77
GİRNE ÜNİVERSİTESİ SAYI
Jamee Crackett 216
Tom Bush 174
Diyar Othman 79
MGA SAYI
Jordan Bedford 317
Andre Brown 126
Hasan Debeş 66
GAÜ SAYI
Andi Shehv 139
Alpay Şerebetçioğlu 101
Emre Çetinarslan 78