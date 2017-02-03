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Lige ABD’liler damga vurdu

Lige ABD’liler damga vurdu

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor

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Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor. Parkedeki mücadelenin yanı sıra sayı krallığında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ligde 11.hafta sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Amerikalı yıldızı Daishon Knight kaydettiği 384 sayıyla şu an zirvede bulunurken, Knight’ın en yakın takipçisi de 317 sayı kaydeden Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’nin yıldızı Jordan Bedford oldu. Özellikle yabancıların listede yer aldığı yarışta üçüncü sırada ise 281 sayıyla Mapfree forması giyen Angelo Warner var.

 

Yerlilerde Kercem ve Berk

Yabancı oyuncuların yanı sıra yerli oyuncular arasında da krallık yarışı yaşanıyor. Ligde yerliler arasında en skorer isim sezona Mapfree’de başlayan ve ardından Koopspor’a transfer olan Kercem İnancı. Yıldız basketbolcu rakip potaya 172 sayı gönderirken, Kercem’in en yakın takipçisi ise sezona Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nde başlayan ve ardından Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’ne transfer olan Berk Argın. 19 yaşındaki genç basketbolcu 131 sayı kaydetti. Bu iki oyuncunun ardından ise en skorer isim yılların tecrübesi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oyuncusu Halil Kutruza oldu. Deneyimli oyuncu bu sezon farklı bir rolde olsa da kaydettiği 108 sayıyla takımının liderliğinde önemli rol oynadı.

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TAKIMLARIN EN SKORER ÜÇ OYUNCUSU

 

KOOPSPOR                                                  SAYI

Miroslav Cubrilo                                              202

Cliff Colimon                                                   150

Doğukan Demirman                                          95

 

YDÜ                                                                SAYI

Kaspars Kambala                                            229

Vukasin Mandic                                               142

Halil Kutruza                                                    108

 

MAPFREE                                                      SAYI     

Angelo Warner                                                 281

Hikeem Champaigne                                        197

Erdal Özirfanoğlu                                              69

 

LAÜ                                                                SAYI

Daishan Knight                                                 384

Filip Pajevic                                                      111

Nevzat Nasıroğlu                                                77

 

GİRNE ÜNİVERSİTESİ                                    SAYI

Jamee Crackett                                                 216

Tom Bush                                                         174

Diyar Othman                                                     79

 

MGA                                                                  SAYI

Jordan Bedford                                                    317

Andre Brown                                                       126

Hasan Debeş                                                       66

 

GAÜ                                                                   SAYI

Andi Shehv                                                          139

Alpay Şerebetçioğlu                                              101

Emre Çetinarslan                                                   78

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