“Ligde kalmak istiyorsak mutlaka kazanmalıyız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova, Pazar günü oynayacağı Ozanköy maçında galibiyet hesapları yapıyor. Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Berkalp, YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktardı. Deneyimli teknik adam, “Ligde kalmak istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Berkalp: “Rakibimiz maça moralli çıkacak”

Yalova teknik direktörü Cenk Berkalp, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, rakiplerinin hafife alınmayacak bir takım olduğuna dikkat çekti. Maçın zor geçeceğinin altını çizen Cenk Berkalp, kazanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Cenk Berkalp; “Hafta sonunda belki de kaderimizi etkileyecek çok zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz haftalar sonra ilk kez geçen hafta galibiyet aldı. Binatlı gibi bir deplasmandan 3 puanla dönmek onlar için çok önemliydi. O yüzden Ozanköy, bu maça moralli olarak çıkacak. Gerçek şu ki, artık bizim de kazanmamız gerekiyor. Zor geçecek olan maçtan galibiyetle dönmek istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız. Ligde kalmak istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımızı kazanmaya odaklı yapıyoruz”

Yalova teknik direktörü Berkalp, hafta başından bu yana Ozanköy maçına büyük önem gösterdiklerini aktararak, çalışmalarını tamamen kazanmaya odaklı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada tek eksikliklerinin Mahmut İneci olduğunu vurgulayarak, bu zorlu deplasmandan kazanmak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Yalova galibiyete hasret kaldı

Saha kapatma cezasının olması nedeniyle bu sezon sahasında hiç maç oynayamayan Yalova, bu karşılaşmalarda bir türlü arzuladığı sonuçları da alamıyor. Sarı lacivertli ekip, en son aldığı galibiyeti Gençler Birliği karşısında ligin 16’ncı haftasında aldı. Yalova, bu galibiyetten sonra ligde 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı.



