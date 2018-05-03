"Liderleri 'Guterres Belgesi'ni görüşmeye davet ederiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos anastasiadis'e çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, Federal bir çözüme ulaşabilmek için liderlerin cesaretli olması gerektiği vurgulanırken, liderlerin bu tarihi sorumluluğu üstlenmesi gerektiği belirtildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı tarafından 30 Nisan tarihinde yapılan açıklamanın 2015 tarihinde başlayan görüşme sürecinin tamamlanması bakımından oldukça önemli olduğunu belirtiriz.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Sayın Anastasiadis’i, erken zamanda federal çözüme ulaşılması amacıyla, 30 Haziran tarihinde BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in taraflara sunduğu “Guterres Belgesi” çerçevesinde görüşmeye davet ederiz. BM Genel Sekreteri’nin etkin rol üsteleneceği sonuç odaklı bir süreç ile her iki toplumun da kazanacağı bir noktaya ulaşmak mümkündür.

Liderleri cesaretli davranmaya, toplumlarının bugününe ve yarınına dair bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet eder, CTP olarak BM parametreleri çerçevesinde federasyona ulaşma hedefiyle sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz.