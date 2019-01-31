Esra Aygın

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki barış gücü UNFICYP’in görev süresini 31 Temmuz 2019’a kadar 6 aylığına daha uzattı.

BM Güvenlik Konseyi, 2017’de Crans Montana’da çöken müzakerelerin ardından anlaşma yönünde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olmasının üzüntü verici olduğunu not ederek, tüm tarafları BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute’un başlatmış olduğu sürecin sunduğu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırdı. BMGK, taraflara, bir an önce, ‘öngörülebilir bir gelecekte’ varılabilecek bir anlaşma için ‘sonuç verici’ müzakerelerin başlangıç noktasını teşkil edecek görev tanımlarında anlaşmaları çağrısında bulundu. Konsey ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den, 15 Nisan 2019’a kadar İyi Niyet Misyonu ve görev tanımlarının hazırlanması konusunda kaydedilen gelişme ile ilgili bir rapor sunmasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi bu bağlamda, özellikle liderlerden, müzakerelerin yeniden başlaması şansına zarar verecek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Cep telefonları ilk kez BMGK raporunda

BM Güvenlik Konseyi, ilk kez, iki lidere cep telefonları ve elektrik bağlantısı ile ilgili güven artırıcı önlemlerin acilen uygulanması için çağrıda bulundu ve daha fazla geçiş noktasının açılması da dahil, ek güven artırıcı önlemler ile toplumlar arası teması, alışverişi ve işbirliğini artırmalarını istedi.

Barış Eğitimi ilk kez BMGK raporunda

Güvenlik Konseyi, ilk kez, barış odaklı eğitimin önyargıları, yabancı düşmanlığını, ve hoşgörüsüzlüğü aşmakta ve toplumlar arasında köprüler kurmakta oynadığı önemli rolün altını çizerek liderlere, barış eğitimine odaklanmaları ve Eğitim Teknik Komitesi’ni güçlendirerek ve yetkilendirerek okul kitaplarındaki barış karşıtı unsurları ele almasını sağlamaları çağrısında bulundu. Ayrıca iki toplumdan çocukların bir araya getirilmesinin önemini vurgulayarak, çocuklar arasında temas ve köprüler kurulması çağrısında bulundu.

Halkı bilgilendirin

Liderlerden bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalar ve bundan sonra yapılması gerekenler konusunda halkı bilgilendirmelerini isteyen BM Güvenlik Konseyi, daha yapıcı ve uyumlu mesajlarla ortamın iyileştirilmesini, ve yeni bir sürecin başlamasını zorlaştıracak söylemlerden uzak durulmasını talep etti.

Sivil toplum vurgusu

BM Güvenlik Konseyi, sivil toplumun ve özellikle de kadın ve gençlerin çözüm sürecine katılımının artırılması çağrısında bulunarak, liderlerden, iki toplumlu temasların artırılması için sivil toplum örgütlerini desteklemelerini istedi.

BM Güvenlik Konseyi ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’den 10 Temmuz 2019’a kadar konseye iki liderin güven artırıcı önlemler ve toplumlarını çözüme hazırlamak konusunda attıkları adımları da içerecek bir rapor sunmasını talep etti.