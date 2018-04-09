Liderlere müzakerelere başlayın çağrısı

Sol Hareket, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere çağrıda bulunarak 16 Nisan’daki yemek öncesinde yapıcı olmalarını ve kapsamlı çözüm müzakerelerine “Guterres çerçevesi” temelinde bir an önce başlamalarını istedi.



Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs sorununun erken çözümünün tüm Kıbrıslılar için hayati derecede önemli olduğunu belirtti ve “Kıbrıslı Türklerin federal çözüm iradesinin görmezden gelinmesi ve yol ayırımından bahsederek, ayrılıkçı gündemlerin dayatılmaya çalışılması asla kabul edilemezdir” dedi.



Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu temel ikilemin ya erken federal çözüm, ya da toplumsal yok oluş olduğu görüşünü ifade eden Korkmazhan, “Dolayısıyla erken federal çözümden başka gidilecek bir yol bulunmamaktadır” dedi.



Crans-Montana zirvesinin kapsamlı çözümle sonuçlanmadığını ancak çözümün nasıl gerçekleşeceğinin çerçevesini çizdiğini kaydeden Korkmazhan, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm tarafların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği çerçeveye bağlı kalmak zorunda olduklarını, Guterres çerçevesi dışında hareket etmenin veya talepler öne sürmenin çözüm arayışlarına yardımcı olmayacağını belirtti.