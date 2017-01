Liderlere destek mitingi

İki Toplumlu Çözüm ve Birleşmeye Destek Etkinliği düzenleniyor. Dayanışma Evi’nde dün gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, destek etkinliği hakkında bilgi verildi. Ara bölgede bulunan Çetinkaya futbol sahasında yer alacak etkinlik 10 Ocak Salı günü saat 19.00 (kuzey), 18.00 (güney) saatinde yapılacak.

Ortak Bildiri

Müzakere sürecinin en kritik ve hassas aşamasında, liderlerin Cenevre’de görüşmeleri devam ederken, politik, ideolojik ya da diğer tüm görüşlerden bağımsız olarak tüm Kıbrıslıları 10 Ocak 2017 Salı günü Ara Bölge’de bulunan Çetinkaya Futbol Sahası’nda bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Bu etkinlik aracılığıyla, görüşme sürecini desteklediğimizi ve liderlerden Kıbrıs’a, barış ve adamızın yeniden birleşmesi adına olumlu haberlerle dönmelerini talep ettiğimizi söyleyeceğiz.

Liderlerden, kararlılık ve yaratıcılıkla yürütülecek ve tüm Kıbrıslıların beklentilerini karşılayacak bir anlaşma ile sonuçlanacak bir görüşme süreci gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Ortak bir gelecek kuracağımız birleşik ve barışçıl bir ülke vizyonuna bağlı kalmaları konusunda çağrımızı yineliyoruz.

Geçmişimizde yaşanan şiddeti geride bırakmanın ve milliyetçi manifestoları nihai olarak rafa kaldırarak, ortak barışçıl geleceğimizi birlikte inşa etmemizin zamanının geldiğine inanmaktayız. Kıbrıs’ın bölünmek için çok küçük fakat hepimizin birarada yaşayabileceği kadar büyük olduğunu yeniden vurgulamak istiyoruz.

Kıbrıs sorununa dahil olan tüm dış güçleri, Kıbrıs halkının yeniden birleşmiş bir ülkede barış içinde yaşama dileklerine saygı göstermeye ve Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın yararına, Kıbrıslıların gerçek çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılması için katkı koymaya davet ediyoruz.

Bu bildiriyi onaylayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler olarak bizler, bu kritik dönemeçte, tüm Kıbrıslıları 10 Ocak 2017 Salı günü bir araya gelmeye ve sesimizi, ülkemizin yeniden birleşmesi için sağduyu, barış ve umudun ortak sesi olarak duyurmaya çağırıyoruz.

Umudumuzu canlı tutarak, Kıbrıs’ta barışın engellenemeyeceğini hep birlikte haykıralım!

Destekleyen örgütler:

AKEL, CTP, TDP, YKP, BKP, DISY Secretariat for Bicommunal Cooperation,United Democrats, Dayanışma, EDON, Maronites Initiative, Mağusa İnisiyatifi, PEO, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),OELMEK,Union of Cyprus Journalists, Pancyprian Federation of student unions (POFEN), Pancyprian co-ordinating student committee (PSEM), Cyprus Chamber of Commerce and Indusrty, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Daü Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Feminist Atölye (FEMA), Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Student Movement (Universities), Proodeftiki Secondary School Teachers movement, Advisory Center for the Support of the Family, Bi-communal Group “Dance for Peace”, Environmental Movement of Cyprus, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, Bi-communal Choir for Peace in Cyprus, PEOM Pancyprian United Students Organization (Schools), Socialist İnitiative,Workers Democracy, Doctors for Cyprus, Culture Movement, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES , EKA, POGO, Cyprus Peace Council, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement, German-Cypriot Forum,NGO Support Centre, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research, United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations, Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, Committee for a Radical Left Coalition ERAS, New Internationalist Left, Drasy- Eylem, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Bicommunal Kyrenia Initiative, Cyprus Writer's Union, Epilogi Limassol cultural movement, INVEST IN EDUCATION, Enorasis sociocultural club, HAZINE-SEN, Cyprus Song Association – KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Cyprus Turkish Building Contractors Association, KLIIR,Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, POST Araştırma Enstitüsü, Gençlik Merkezi,

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA),

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Mülteci Hakları Derneği,

Akçay Kültür Sanat Derneği (Ak-Der), Management Centre, Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der), The Center for Migration Identity and Rights Studies, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Yeşil Barış Hareketi, Mağusa Kadın Merkezi(MAKAMER), United Cyprus Platform, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Movement for a Federal Cyprus, United Democrats Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), 11 Meşale Derneği, Kuir Kıbrıs, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Left Wing, Peace Association, New Cyprus Association, Left Movement We want Federation, Federation of Cypriot Organizations in Greece – OKOE, Federation of Cypriot Organizations in Greece - Youth OKOE, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Cyprus Academic Dialogue, Kıbrıs Havaları Derneği, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Ziya Rızkı Vakfı, Özgür Kadın Akademisi, Lefke Turizm Derneği, CAG-SEN, Baris Dernegi.