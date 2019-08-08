

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplum liderlerine, barış sürecini Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatmaları, açık uçlu olmayan ve sonuç odaklı görüşmeler gerçekleştirerek, en kısa sürede Kıbrıs sorununu kapsamlı çözüme ulaştırmaları konusunda çağrıda bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Alınmış olan BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüme olan inancımızı bir kez daha yineler, ülkemizdeki statükonun her iki toplum için sürdürülemez, kabul edilemez ve haksız bir durum yarattığını hatırlatırız.

Müzakerelere koşut olarak barış sürecine önemli katkı sağlayacağına inandığımız güven artırıcı önlemler hususunda her iki tarafın da çalışmalarını yoğunlaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıca, BM 1325 sayılı kararda belirtildiği ve vurgulandığı üzere barış süreçlerinde kadınların kilit rolünü de hatırlatmak isteriz.

9 Ağustos’ta gerçekleşecek olan toplantıda her iki liderin olumlu ve yapıcı tutum göstermelerinin, görüşmelerin devamlılığı için önemli olduğuna dair inancımızı paylaşır, kapsamlı bir çözümün önünün açılması ve sonuca ulaşılması için kararlı adımlar atılmasının her iki toplum liderinin sorumluluğu olduğunu belirtiriz.