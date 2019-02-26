UniteCyprusNow (UCN), Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e, bugünkü toplantıda, Kıbrıs’ın birleştirilmesi için müzakereleri yeniden başlatma ve güven artırıcı önlemleri uygulama konusunda somut kararlar alma çağrısı yaptı.

UniteCyprusNow’dan yapılan açıklama şöyle:

UCN, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından talep edilen referans şartlarının, bugüne kadar taraflar arasında varılmış olan anlaşmalar ve yakınlaşmaların yanı sıra 30 Haziran Guterres çerçevesi temelinde sonuçlandırılması gerektiğine inanmaktadır. İki lider ayrıca, 2015 yılında kararlaştırmış oldukları güven yaratıcı önlemleri, yani mobil telefonların karşılıklı kullanılabilirliğini ve iki elektrik şebekesinin daha ileri entegrasyonunu daha fazla gecikmeden hayata geçirmelidir. Yarınki toplantı gerçek liderlik göstermek ve barış sürecine ciddiyetle yeniden eğilmek için önemli bir fırsattır.

UCN, arka arkaya yapılan araştırmaların, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki insanların, her geçen gün daha da derinleşen ve tehlikeli hale gelen bölünmüşlüğün sona ermesini istediklerini ortaya koyduğunu hatırlatır.