Liderlerden kayıp yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U21 liglerinde mücadele devam ediyor. Süper Lig’de 12’nci, Birinci Lig’de 8’inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya liglerinde lider giren Cihangir, Dumlupınar ve Düzkaya elde ettikleri galibiyetlerle zirvedeki konumlarını korudular.

U21 Süper Lig

G. Gücü - GAÜ Çetinkaya: 4-1

G. Birliği - Doğan TB: 1-0

Mağusa TG – Ozanköy: 1-1

Cihangir – Binatlı: 2-0

Baf ÜY – K. Kaymaklı: 4-2

Lefke - Merit A. Yeşilova: 1-4

Türk Ocağı – Y.Boğaziçi: 5-0

Yenicami – Yalova: 3-0

U21 Doğu Grubu

Değirmenlik – Kaya Mehmetçik: 6-2

Görneç – Akova Vuda: 1-6

Mormenekşe – Dumlupınar: 0-2

Maraş – Çanakkale: 4-0

Dipkarpaz – Esentepe: 3-1

U21 Batı Grubu

Denizli – Göçmenköy: 1-4

Lapta – Düzkaya: 0-2

B.Bağcıl – Girne HE: 4-0

Karşıyaka – Gönyeli: 4-1

Doğancı – Hamitköy: 1-2

Gol Krallığı

16 Gol: Hasan Celil Evren (Yenicami)

14 Gol: Ahmet Kara (G.Birliği), Akın Yıldırım (G.Gücü)

11 Gol: Ali Duran, Doğan Ertürk (Baf ÜY)