A2 liglerinde geride bıraktığımız hafta sonu oynanan karşılaşmalarda liderler değişmedi. Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ve Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Maraş galip gelerek liderliklerini devam ettirdi. Beyaz Grup’ta lider Lapta mağlup olsa da ilk basamakta haftayı tamamladı.

A2 Süper Lig’de bu hafta gollü karşılaşmalar oynanırken genç futbolcular 8 maçta 50 gol kaydettiler. 12’nci haftada liderliğe yükselen K.Kaymaklı konuk olduğu Binatlı deplasmanından 11-1 galip ayrılarak zirveyi bırakmadı. Yenicami konuk ettiği Mormenekşe’yi 10-1 yenerek zirve takibini sürdürürken Türk Ocağı rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu 2-1 yenerek liderlik yarışında yoluna devam etti. Dumlupınar da Lefke’yi 9-0’lık skorla mağlup ederek liderin 2 puan gerisinde yer aldı. Cihangir, Yalova, Gençler birliği ve MTG haftanın diğer galip gelen ekipleri oldular.

A2 Birinci Lig Kırmızı Grup’ta haftalardır liderlik koltuğunda yer alan Maraş zirveyi Yeni Boğaziçi deplasmanından 3-0’lık skorla galip ayrılarak en yakın rakibi ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Beyaz Grup lideri Lapta konuk olduğu Karşıyaka’ya 2-1 yenilse de ilk basamaktaki yerini bırakmadı. Karşıyaka bu galibiyetle rakibi ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi.