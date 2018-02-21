Liderler Zirvesi'nde iki fotoğraf

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası siyasi parti başkanlarıyla birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Akıncı görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, Güney Kıbrıs’ta da bir seçim yapıldığını ve Birleşmiş Milletler’in yakın zamanda taraflarla teması olacağını ve iki tarafı da dinlemek isteyeceğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının her şeyden önce Kıbrıs’ta yetkiyi, gücü ve var olan zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşmaya hazır olup olmadığının görülmesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının tüm uyarılara rağmen şu anda Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları ile ilgili tek taraflı adım atmasının doğal zenginlikleri paylaşmamadaki en somut örneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “ Kıbrıslı Türklerle işbirliği olanakları arayın, diyalog yolu ile işbirliği olanakaları yaratabiliriz” çağrısı yaptık ancak olmadı” dedi.

Değerelendirme toplantısında tüm bu gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreterliği’nin her iki tarafla da önümüzdeki hafta görüşme gerçekleştireceğini kaydederek, gayrı resmi temaslar ile bir niyet araştırması yapacağını belirtti. (brt)

SAAT: 12.00

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleriyle toplantısı devam ediyor.

CTP, HP, TDP ve DP genel başkanlarının yer aldığı toplantıya, saat 12.00 sıralarında ana muhalefet UBP’nin Genel Sekreteri Dursun Oğuz ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki 6’lı görüşme devam ediyor.

Toplantıda UBP’yi Genel Başkan Hüseyin Özgürgün yurt dışında olduğu için Genel Sekreter Dursun Oğuz’un temsil ettiği belirtildi.

SAAT: 10.30

HÜKÜMET ORTAKLARIYLA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman’la yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından saat 10.30’da HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Demokrat Parti Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile toplantıya dörtlü görüşme ardından, saat 12.00’de ana muhalefet UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, erken genel seçimin ardından Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle ilk kez bir araya geliyor. Toplantılarda Kıbrıs konusu yanında Kıbrıs'ın güneyinde Doğu Akdeniz’deki tek yanlı hidrokarbon arama girişimleri nedeniyle oluşan ortam ele alınıyor.

İLK GÖRÜŞME ERHÜRMAN'LA

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleriyle görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyetci Türk Partisi Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhüman’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Başbakan Erhürman’la görüşmesi saat 10.00’da başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhüman’ın başbaşa görüşmesi ardından toplantı hükümet ortaklarının katılımıyla saat 10.30’da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mecliste temsil edilen diğer siyasi parti liderleriyle görüşmesi ise saat 12.0’'de başlayacak.