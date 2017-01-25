Liderler yarın bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın yeniden bir araya gelecek.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın yeniden bir araya gelecek.
Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleşecek görüşme saat 11.00’de başlayacak.
Liderlerin yarınki görüşmesi, Cenevre’deki müzakereler ve Beşli Konferans sonrasındaki ilk görüşme olacak.
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Etiketler : Kıbrıs müzakereleri, Cenevre, Akıncı, Anastasiadis
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