Liderler, Türkiye'yi uyaracak iddiası

Brüksel'de bugün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye doğal gaz konusunda ger adım atması için uyarı yapılması bekleniyor.

Cyprus Mail, liderlerin ortak açıklama ile Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki eylemlerinden dolayı kınayacağını yazdı.

Haberde, Reuters’in gördüğü taslak metinde, “Liderler zirvesi Türkiye’ye bu faaliyetlerini durdurması, Kıbrıs’ın egemenlik haklarına ve yasalar çerçevesinde, doğal kaynaklarını araştırma hakkına saygı göstermesi için acil çağrı yapar” yazdığı iddia edildi.

Liderlerin ayrıca, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşların serbest bırakılması için de çağrı yapması bekleniyor.