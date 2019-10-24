Liderler resepsiyonda bir araya gelecek
Kıbrıslı liderler Birleşmiş Milletler günü vesilesiyle bu akşam ara bölgede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından verilecek resepsiyona katılacak.
A+A-
Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler günü vesilesiyle bu akşam ara bölgede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından verilecek resepsiyona katılacak.
Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Oteli’nde saat 19.00’da başlayacak resepsiyonda Spehar konuşma yapacak.
Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Etiketler : spehar, BM, anastasiadis, akıncı
Önceki ve Sonraki Haberler