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Liderler resepsiyonda bir araya geldi

Liderler resepsiyonda bir araya geldi

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, ara bölgede resepsiyonda bir araya geldi.

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Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler günü vesilesiyle bu akşam ara bölgede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Oteli’nde saat 19.00’da başlayan resepsiyonda Spehar konuşma yaptı.

Fotoğraf: CNA

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