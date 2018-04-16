Liderler pozisyonlarına tutundu

Kıbrıs barışı için 9.5 ay sonra akşam yemeğinde buluşan liderler, yine kendi pozisyonlarına tutundu. Mustafa Akıncı, “aynı yöntemlerin içine hapsolma niyetimiz yok” derken, Nikos Anastasiadis de hidrokarbon ve çözüm yönünde pozisyonlarını koruduklarını belirtti. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Mağusa’daki Derinya barikatının temmuz, Lefke’deki Aplıç’ın ise eylülde açılabileceği mesajı verdi. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, hidrokarbon faaliyetlerinin devamı halinde “gerekli uyarıları yaptıkları”nı açıkladı. 9.5 ay sonra yer alan görüşme ve akşam yemeğinden çıkan tek pozitif mesaj ise Birleşmiş Milletler’in adaya bir özel danışman görevlendirmesi halinde, liderlerin buna olumlu yaklaşması oldu.

23:40

Akıncı: Yeni bir durum yok

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki tarafın pozisyonunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Akıncı, “Bu akşamki görüşmede nerede durduğumuzu tespit ettik. Bu gerekli bir görüşmeydi ve yapılmalıydı. Bundan sonrası için net bir fikir olması önemliydi” dedi.

"Hiçbir şey eskisi gibi olamaz"

Akıncı, kaçırılan tarihi fırsata vurgu yaparak, iki yıllık yoğun çaba ve sonrasında yaşanan hayal kırıklığına işaret ederek, “Şimdi gelinen aşamada hiçbir şey eskisi gibi olamaz” diye konuştu.

23:20

Anastasiadis: Pozisyonumuzu koruyoruz

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, görüşme sonrası güneyde yaptığı açıklamada iki liderin de pozisyonlarını koruduğunu söyledi. Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in adaya özel bir danışman göndermesi durumunda, her iki liderin de buna hazır olduğunu belirtti. Anastasiadis, Derinya ve Aplıç barikatlarının temmuza kadar açılması için hazır olduklarını da belirtti, önce Derinya ardından da Aplıç’la ilgili hazır oldukları yönünde mesaj verdi.

22:29

Liderlerin görüşmesi az önce tamamlandı.

KIBRIS barışı için liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis 9.5 ay sonra yeniden bir araya geldi, liderler yemegi başladı. Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın resmi ikametgahında yer alıyor.

Görüntü için dahi ara bölgeye basının alınmadığı görüşme, müzakerelerin yeniden başlaması değil, bir durum değerlendirmesi niteliğinde.