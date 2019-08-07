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Liderler görüşmesi saat 09.30'a alındı

Liderler görüşmesi saat 09.30'a alındı

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09:30’da başlayacağı açıklandı.

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Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09:30’da başlayacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ofisinden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis’in, ara bölgede, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Misyon Şefinin ikametgahındaki  görüşmenin saat 10:30 yerine saat 09:30’da başlaması hususunda anlaştığı belirtildi.

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