Liderler görüşmesi saat 09.30'a alındı
Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09:30’da başlayacağı açıklandı.
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Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09:30’da başlayacağı açıklandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ofisinden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis’in, ara bölgede, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Misyon Şefinin ikametgahındaki görüşmenin saat 10:30 yerine saat 09:30’da başlaması hususunda anlaştığı belirtildi.
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Etiketler : akıncı, kıbrıs sorunu, anastasiadis
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