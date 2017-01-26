Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleşen ve saat 11.05’te başlayan görüşme, Cenevre’deki müzakereler ve beşli konferans toplantıları sonrasındaki ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.