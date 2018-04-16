Liderler görüşmesi başladı

KIBRIS barışı için liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis 9.5 ay sonra yeniden bir araya geldi, liderler yemegi başladı. Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın resmi ikametgahında yer alıyor.

Görüntü için dahi ara bölgeye basının alınmadığı görüşme, müzakerelerin yeniden başlaması değil, bir durum değerlendirmesi niteliğinde.