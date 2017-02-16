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Liderler bir saat görüştü

Liderler bir saat görüştü

Görüşme ara bölgede BM tesislerinde saat 11.00’de başladı.

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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün yeniden bir araya geldi.

Saat 11.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Liderlerin bugünkü görüşmede, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi kararının ele alınması öngörülüyordu.

Akıncı'nın açıklama yapması bekleniyor

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