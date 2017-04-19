Kıbrıs müzakerelerine yarın devam ediliyor. Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis yarın saat 18.30’da ara bölgede bir araya gelecek.

Liderler, 2 aylık aradan sonra gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, müzakere programı üzerinde çalışmıştı. 4 görüşme planlayan liderler, yarınki görüşmenin ardından 2, 11 ve 17 Mayıs’ta yeniden bir araya gelecek.

Bu arada, müzakere sürecinin başlamasıyla müzakereciler de, liderlerin gerekli gördüğü durumlarda görüşme gerçekleştiriyor. En son 12 Nisan’da bir araya gelen müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyanis bugün saat 12.00’de yeniden görüşüyor.