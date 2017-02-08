Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla liderler düzeyinde yürütülen müzakerelere yarın devam edilecek.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis saat 11.00’de ara bölgede BM tarafından tahsis edilen binada bir araya gelecek.

Son olarak 1 Şubat’ta görüşen ve haftada bir görüşmeleri sürdürme kararı alan liderler, Kıbrıs Konferansı’nın devamı için BM’ye girişim yapma çağrısında da bulunmuştu.