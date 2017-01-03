Liderler bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.
Ara bölgede yer alacak görüşme saat 10.30'da başlayacak.
MÜZAKERE HEYETLERİ TOPLANDI
Bu arada yarınki liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri, bu sabah saat 10.00'da ara bölgede bir araya geldi.
Müzakere heyetlerinin bugünkü görüşmelerinin ana gündemini toprak, mülkiyet ve AB konuları oluşturuyor.
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Etiketler : Kıbrıs müzakereleri, Akıncı, Anastasiaidis
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