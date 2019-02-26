Liderler bazı konularda uzlaştı. BM Barış Gücü Misyon Şefi açıklama yaptı. Elektrik konusundaki paylaşımın daimi olması sağlanacak. İki taraf arasında 2015’de başlayan sistemin sınırsız ve kalıcı olmasına karar verildi. 9 mayın tarlasının temizlenmesi konusunda anlaştılar. Akıncı iyi niyet göstergesi olarak Kıbrıslı Rum ressamlara ait 1974’ten beri kuzeyde tutulan resimlerin iadesi sağlayacak. Anastasiasis de aynı şekilde Kıbrıs televizyonundaki Cep telefonları konusunda “Avrupa’da bir merkez” üzerinden çözülecek.