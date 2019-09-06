Liderler ara bölgede buluştu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis için ara bölgede gayrı resmi resepsiyon veriyor.

Referans kavramlar çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce verdiği liderler resepsiyonuna katılmak BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’ne giden Kıbrıslı Türk lider Akıncı, Jane Holl Lute ve Elizabeth Spehar tarafından karşılandı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile birlikte, referans kavramlarla ilgili çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde verdiği liderler resepsiyonuna katıldı.

Görüşme 1 saat sürdü

Lefkoşa ara bölgede BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde verilen liderler resepsiyonu sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.