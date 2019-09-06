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Liderler ara bölgede buluşacak

Liderler ara bölgede buluşacak

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede gayrı resmi resepsiyonda bir araya geliyor.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis için ara bölgede gayrı resmi resepsiyon veriyor.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique tarafından yapılan açıklamada resepsiyonun 18.00’de başlayacağı belirtildi.

Foto: Arşiv

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