Liderin konuğu Koopspor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglere bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük erkekler liginde bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) saat 19.00’da Koopspor’u ağırlayacak. Girne’de ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Girne Üniversitesi aynı saatte karşı karşıya gelecek. Bugün ayrıca kadınlar liginde tek maç oynanacak. Gönyeli ile YDÜ saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak. Büyük erkekler ligine yarın oynanacak tek karşılaşma ile devam edilecek. Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Mapfree’yi ağırlayacak. Program ve puan durumu şöyle:

BUGÜN

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Girne Üniversitesi (Büyük Erkek – 19.00)

RA25 Spor Salonu: YDÜ – Koopspor (Büyük Erkek – 19.00)

Atatürk Spor Salonu: Gönyeli SK – YDÜ (Büyük Kadın – 18.00)

YARIN

Mağusa Arena: MGA – Mapfree (Büyük Erkek – 17.00)