Liderin kayıpları sürüyor

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 19’uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya lider giren APOEL önceki hafta Alki ile berabere kalmasının adından bu hafta konuk ettiği Baf’a sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olarak bir puan kaybı daha yaşadı.

Zirve takipçisi Apollon liderin puan kaybını olumlu şekilde değerlendiremeyerek Anorthosis deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve zirveyi ele geçirme şansını yitirdi. Üçüncü sıradaki AEL ise kendi sahasında AEK Larnaka ile golsüz berabere kalınca ilk basamağa yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Omonia’nın Ermis deplasmanında 2-0 galip geldiği haftada Paralimni de deplasmanda Alki’yi 2-1 yenerek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Doxa ile Nea Salamina ise 1-1 berabere kalarak haftayı tamamladı.

Ligde 20’nci hafta cumartesi günü oynanacak.

Sonuçlar

Ermis – Omonia: 0 - 2

Alki – Paralimni: 1 - 2

Doxa - Nea Salamina: 1 - 1

AEL - AEK Larnaka: 0 - 0

Anorthosis – Apollon: 1 - 0

APOEL – Baf: 1 - 2