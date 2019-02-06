Liderin kayıpları sürüyor
Haftaya lider giren APOEL önceki hafta Alki ile berabere kalmasının adından bu hafta konuk ettiği Baf’a sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olarak bir puan kaybı daha yaşadı.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 19’uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya lider giren APOEL önceki hafta Alki ile berabere kalmasının adından bu hafta konuk ettiği Baf’a sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olarak bir puan kaybı daha yaşadı.
Zirve takipçisi Apollon liderin puan kaybını olumlu şekilde değerlendiremeyerek Anorthosis deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve zirveyi ele geçirme şansını yitirdi. Üçüncü sıradaki AEL ise kendi sahasında AEK Larnaka ile golsüz berabere kalınca ilk basamağa yükselme fırsatını değerlendiremedi.
Omonia’nın Ermis deplasmanında 2-0 galip geldiği haftada Paralimni de deplasmanda Alki’yi 2-1 yenerek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Doxa ile Nea Salamina ise 1-1 berabere kalarak haftayı tamamladı.
Ligde 20’nci hafta cumartesi günü oynanacak.
Sonuçlar
Ermis – Omonia: 0 - 2
Alki – Paralimni: 1 - 2
Doxa - Nea Salamina: 1 - 1
AEL - AEK Larnaka: 0 - 0
Anorthosis – Apollon: 1 - 0
APOEL – Baf: 1 - 2