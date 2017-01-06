Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Liderin arası bitti
Liderin arası bitti

Liderin arası bitti

Yenicami’de ikinci yarı hazırlıkları dün yapılan performans testleri ile başladı

A+A-

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’de ilk yarıyı 9 puan farkla lider olarak tamamlayan Yenicami’de ikinci yarı hazırlıkları dün başladı. Futbolculara dün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) performans testi uygulanırken, ilk saha çalışması da öğleden sonra yapıldı.

Dün sabah YDÜ Hastanesi’nde Sporcu Sağlık Performans Merkezi’nde sezon başında ve esnasında olduğu gibi futbolculara testler uygulandı. Oyunculara vital parametreler ile vücut ağırlığı, boy, vücut yağ yüzdesi, pençe kuvveti, esneklik, anaerobik güç testi, maksimum oksijen tüketimi ölçümü, dikey sıçrama ve aerobik mekik koşusu testi uygulandığı belirtildi.

Lider Yenicami ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde Pazartesi günü Antalya’da 6 günlük bir devre arası kampı da gerçekleştirecek.

 

Fotoğraf: Burhan Gürkan

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.