YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’de ilk yarıyı 9 puan farkla lider olarak tamamlayan Yenicami’de ikinci yarı hazırlıkları dün başladı. Futbolculara dün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) performans testi uygulanırken, ilk saha çalışması da öğleden sonra yapıldı.

Dün sabah YDÜ Hastanesi’nde Sporcu Sağlık Performans Merkezi’nde sezon başında ve esnasında olduğu gibi futbolculara testler uygulandı. Oyunculara vital parametreler ile vücut ağırlığı, boy, vücut yağ yüzdesi, pençe kuvveti, esneklik, anaerobik güç testi, maksimum oksijen tüketimi ölçümü, dikey sıçrama ve aerobik mekik koşusu testi uygulandığı belirtildi.

Lider Yenicami ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde Pazartesi günü Antalya’da 6 günlük bir devre arası kampı da gerçekleştirecek.