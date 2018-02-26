Lideri devirdi, lider oldu: 1-4

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serkan Şimşek, Emine Yarkın, Emre Çevikdal

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Talat, Coşkun (Dk.56 Velat), Alattin (Dk.65 Şevket), İbrahim, Kahraman (Dk.46 Özgür), Raif, Sabri, Hasan Uğur, Tacettin

ESENTEPE: Kemal Molla, Muhammed Ali (Dk.63 Hasan), Şahin, Nersin, Ahmet Karal, İsmail, Mahmut, Eser, Onur (Dk.66 Yakup), Başak (Dk.82 Hüseyin), İlkay

GOLLER: Dk.27 Talat (P) (Gönyeli) - Dk.41 Başak (P), Dk 50 İlkay, Dk.69 Ahmet Karal, Dk.90+1 Yakup (Esentepe)

K-Pet Birinci Lig 20. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede haftaya lider giren Gönyeli ile takipçisi Esentepe karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada Esentepe Gönyeli’yi 4-1’lik farklı skorla yenerek hem haftayı galibiyet ile kapattı hem de ligin zirvesine yükseldi. Gönyeli karşılaşmada 27’nci dakikada Talat’ın penaltı golü ile öne geçerken, bu gole Esentepe Başak’ın penaltısı ile yanıt verdi. Esentepe daha sonra İlkay, Ahmet Karal ve Yakup’un golleri ile 3 puana uzandı. Bu skorun ardından Esentepe 42 puana yükselirken, Gönyeli 41 puanda kaldı.