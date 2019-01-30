Lider takıldı, takipçiler yanaştı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 18’inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya lider giren APOEL konuk ettiği Alki ile haftanın kapanış maçında golsüz berabere kaldı. Liderin takipçilerinden Apollon evinde Doxa’yı 2-0, AEL Limasol da deplasmanda Paralimni’yi 2-1 yenerek zirve ile aralarındaki puan farkını 2’ye düşürdü.

Normal sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala ilk üç sıra ile dördüncü sıra arasında 9 puanlık fark söz konusu.

AEK Larnaka konuk ettiği Anorthosis’i 3-0 yenerek üst sıralarla arasındaki puan farkının daha da açılmasına izin vermedi ve haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Neal Salamina da Ermis’i tek golle geçerek haftayı beşinci basamakta bitirdi.

Omonia bu hafta bir puan kaybı daha yaşayarak zayıf rakibi Baf’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Lige hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

Sonuçlar

APOEL – Alki: 0 - 0

Paralimni – AEL: 1 - 2

AEK Larnaka – Anorthosis: 3 - 0

Baf – Omonia: 1 - 0

Apollon – Doxa: 2 - 0

Nea Salamina – Ermis: 1 - 0