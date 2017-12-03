Lider puanı son anda kurtardı: 1-1

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Sabri Selden, Menteş Mertkaya (Dk.68 İsmet), Kadir Hakel, Raif Selden, İsmail Soydan (Dk.68 Coşkun Ulusoy), İbrahim Öksüzoğluları, Tacettin Köse, Serkan Karaoğlan (Dk.83 M. Barkınay), Okan Göktürk, Velat Çelik

GÖRNEÇ: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Ertan Kunt, Mustafa Arnavut, Abdullah Parıldak, Yaşar Doğu, Mehmet İnce, Fırat Güngör (Dk.80 Doğuş Beyit), Gökhan Kuruçolak (Dk.70 Levent Akçagil), Celal Bilal, Rifat Alpay İnce

GOLLER: Dk.90 Kadir Hakel (Gönyeli) – Dk.72 Mustafa Arnavut (Görneç)

K-Pet Birinci Lig’in 11’inci haftasında lig lideri Gönyeli, Görneç’i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Konuk Görneç 72’nci dakikada Mustafa Arnavut ile öne geçerken, Gönyeli’ye puanı getiren golü 90’ıncı dakikada Kadir Hakel kaydetti. Takipçisi Hamitköy’ün puansız kapadığı haftada Gönyeli elde ettiği fırsatı değerlendiremeyerek 27 puana yükselirken, Görneç puanını 12 yaptı.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı