Lider Ozanköy’ü aşamadı: 1-1

K-Pet Süper Lig 24. hafta mücadelesinde lider Yenicami konuk ettiği lig sonuncusu Ozanköy ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlik ile sona erdi. Konuk Ozanköy 52. dakikada Ertaç Taşkıran’ın ayağından bulduğu golle öne geçerken, lider Yenicami bu gole 88. dakikada golcüsü John Ebuka ile yanıt verdi. Maçta başka gol olmayınca Yenicami üst üste ikinci lig maçından da beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşamış oldu. Ozanköy ise son üç maçından 7’nci puanını çıkararak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Alınan bu sonuçla Yenicami puanını 51’e, Ozanköy’de 18’e çıkartarak haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler**, Hüseyin Özaşık*, Sertan Alkın**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Oladele Oshobe**

Salih Güvensoy*

(Dk.69 H. Ulukök)*

Mehmet Altın*

Ünal Kaya**

Tansel Ekingen*

Mehmet Göktaş**

John Ebuka**

John Okoli*

(Dk.69 Farouk)*

Behiç Kum*

(Dk.66 O. Şanverdi)*

Yasin Açıkel*

TD: Sedat Devecioğlu

OZANKÖY

Mehmedemin İlter**

Saydam Soy**

Hasan Yanaroğlu*

Zihni Temelci**

Lewis Mike***

Gaius Namıke**

Serhan Aydınel**

(Dk.67 Mustafa)*

Muhammet Uçar**

Ertaç Taşkıran*

Bekir Yıldız***

Ahmet Biçen*

(Dk.28 Alpay)*

(Dk.88 Murat)

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.88 John Ebuka (Yenicami) - Dk.52 Ertaç Taşkıran (Ozanköy)