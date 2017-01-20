Lider Lefke’den zor çıktı: 67-72

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin üçüncü hafta maçında dün akşam Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), LAÜ Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 72-67’lik skorla YDÜ olurken LAÜ’nün Knight ile bulduğu sayılar yeterli olmadı.

İlk periyotta YDÜ üstünlüğü aldı

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyodun beşinci dakikası içerisinde pota altında Kambala ile etkili olan YDÜ 10-6’lık üstünlük yakalarken LAÜ’nün yaptığı basit hataları değerlendirerek ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. Bu periyotta LAÜ’nün sayı yükünü 11 sayı ile Cohadarevic üstlendi. İkinci periyotta bir ara fark 13 sayıya çıkarken, LAÜ son dakikalarda bulduğu sayılarla farkı tekrardan 8 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 40-32’lik skorla girdi.

Üçüncü periyotta LAÜ yetişti

Heyecanlı geçen üçüncü periyotta YDÜ ilk dakikalarda aradaki sayı farkını korusa da özellikle LAÜ’den Knight’ın sergilediği etkili performansla ev sahibi ekip son dakikaya 52-52 eşitlikle girdi. YDÜ’den Kambala’nın kazandığı basket faul sonucunda kaydettiği 3 sayı ile beraber YDÜ 55-52’lik üstünlük yakalasa da LAÜ son saniyelerde bulduğu sayılarla maçı son periyoda 55-54’lük skorla YDÜ üstünlüğü ile taşıdı.

Knight’ın performansı ev sahibine yetmedi

Son periyodun iki buçuk dakikası geride kaldığında LAÜ maçta ilk kez öne geçti. Filip’in 3 sayılık atışında başarılı olan LAÜ 57-55 öne geçerken YDÜ’nün Williams ile bulduğu sayılar karşısında sergilenen performans yetersiz kaldı ve maçı konuk ekip parke zeminden 72-67 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu LAÜ’den Kinght oldu. Knight’ın kaydettiği 28 sayı takımının galibiyetine yetmedi. LAÜ’den Cohadarevic ve YDÜ’den Kambala da takımları adına 21’er sayı kaydettiler.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Ülviye Beşe, Ahmet Maslakçı

LAÜ: Dashan Knight (28), Adnan Naneci, Darko Cohadarevic (21), Mehmet Ali Erenay, Kemal Sanıver, Benon Selengin, Aytaç Çavuş, Filip Pajevic (5), Hüseyin Çağsın (6), Berk Argın (7), Hasan Ergene, Nevzat Nasıroğlu

YDÜ: Ümit Keskin, Vuca Mandic (15), Kaspars Kambala (21), Halil Kutruza (7), İhsan Öğütücü (6), Kemal Taşçı, Sercem İnancı, Fehmi İpar, Hasan Semir, Arda Ustaoğlu (2), Vedat Kayapınar, Derek Williams (19)

PERİYOTLAR

1.Periyot: 12-20

2.Periyot: 32-40 (20-20)

3.Periyot: 54-55 (22-15)

4.Periyot: 67-72 (13-17)