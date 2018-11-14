Lider kaybetti, takipçileri yanaştı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 9’uncu hafta maçları tamamlandı. Ligin lideri AEL bu hafta konuk ettiği Apllon’a 3-0’lık farklı bir skorla mağlup oldu. Bu maça kadar kalesinde en az gol gören takımlardan olan AEL’in haftayı puansız kapaması sonrasında bir maç eksiği bulunan Apollon rakibine biraz daha yanaştı. APOEL ise konuk ettiği Paralimni’yi 3-0 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürdü. Omonia konuk olduğu Doxa’yı 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alırken, AEK Larnaka deplasmanda Alki’yi 3-0 yenerek üst sıraları takibini sürdürdü. Anorthosis’in Nea Salamina’yı tek golle yendiği haftada Ermis de Baf’ı 3-0’lık skorla geçti.

Sonuçlar

Alki - AEK Larnaka: 0 - 3

Doxa – Omonia: 1 - 2

AEL – Apollon: 0 - 3

Anorthosis - Nea Salamina: 1 - 0

Ermis – Baf: 3 – 0

APOEL – Paralimni: 3 - 0