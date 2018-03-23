“Lider karşısına moralli çıkacağız”

BOLKAN’DAN İLGİNÇ BENZETME... Ozanköy Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, “İki hafta üst üste aldığımız galibiyetler takıma moral ve motivasyon kazandırdı. Bizim için Yenicami maçı Mercedes ile Ford Fiesta arabalarının yarışı gibidir. Mercedes’i lastiği patlarsa geçeriz”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig ekiplerinden Ozanköy’de son iki haftada alınan galibiyetler yüzlerin gülmesine neden oldu. Girne ekibi bir yandan galibiyetlerinin sevinci yaşarken, diğer yanda pazar günü Lefkoşa’da oynanacak olan Yenicami karşılaşması için çalışmalar sürüyor. Ozanköy Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, Yenicami maçının değerlendirmesini yaparken, “Bu maç Mercedes ile Ford Fiesta arabalarının yarışı gibidir. Mercedesi geçmek için ya lastiğinin patlamasını, yada yolda bozulup kalmasını bekleyeceksin” dedi.

Bolkan: “Moralimiz yerinde, tam kadro Lefkoşa’ya gideceğiz”

Ozanköy’ün başına çok zor bir dönemde teknik adam olarak geldiğini belirten deneyimli hoca Mehmet Bolkan, “Çok zor bir göreve geldiğimi biliyordum. Ancak bildiğim bir şey daha var, o da eğer nefes alıyorsak demek ki yaşıyoruz. Bu da bize eğer ciddi çalıştığımız takdirde gerekli başarının geleceğini gösteriyordu. Son iki haftada elde ettiğimiz başarı da aslında ne kadar ciddi çalıştığımız göstergesidir. Aslında bunu G.Gücü veya Y.Boğaziçi maçlarından başlayarak yapmamız gerekirdi, olmadı” dedi.

Yenicami’nin iyi ve güçlü bir takım olduğunun altını çizen Mehmet Bolkan, “Yenicami bu yıl oynadığı maçlarda elde ettiği sonuçlarla da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi, hatta şampiyonluk yolunda yolun çoğunu geçti bile” dedi. Yenicami takımının yenilmeyecek bir takım olmadığına dikkat çeken Bolkan, “İki hafta önce nasıl Binatlı’yı mağlup etme başarısı gösterdiysek, bunun tekrarı niye Yenicami maçında olmasın? Moralimiz de yerinde, bunu gerçekleştirmek için tam kadro Lefkoşa’ya gidiyoruz” dedi.

“Yenicami bizim rakibimiz değil”

Pazar günü, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda lider Yenicami ile karşılaşacaklarını belirten Ozanköy Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, “Yenicami bizim rakibimiz değil, bizim tek amacımız var, geride kalan maçlarda toplayabileceğimiz en çok puanları toplayıp önce Play-out, sonra da ligde tutunmaktır” dedi. Bolkan, “Altını bir kez daha çizmek istiyorum ki son iki haftada elde ettiğimiz galibiyetler moral ve motivasyonumuzu önemli ölçüde artırmıştır ve Yenicami maçından mağlup olsak da moralimiz bozulmayacaktır” dedi.