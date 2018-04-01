Lider kan kaybediyor: 0-0

K-Pet Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında lider Yenicami konuk olduğu Yeni Boğaziçi ile 0-0 berabere kaldı. Ligde üst üste 3. beraberliğini alan lider Yenicami takipçisi Doğan Türk Birliği’nin puan kaybettiği haftada en yakın rakibi ile puan farkını açma fırsatını geri tepti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Boğaziçi ise önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Pozisyon açısından kısır geçen karşılaşma golsüz sona ererken Yenicami aldığı beraberlik ile puanını 52’ye, Yeni Boğaziçi ise 20’ye çıkararak haftayı tamamladı.

STAT: Osman Ergün Mehmet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Yusuf Bakar*, Emre Çevikdal**

Y. BOĞAZİÇİ

Remzi Rıylı**

Rüstem Özmusalar**

(Dk.75 Hikmet**)

Keita Ousmane**

Burçin Kerimoğulları**

Ramadan Ağdaç**

İsmail Tırlık**

(Dk.86 Ali)

Gueye Ousmane**

Tugay Sezer**

Ahmet Yalçın**

Armond F. Badji**

Zübeyir Elmazoğlu**

TD: Mehmet Kemancıoğlu

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Oladele Oshabe**

Salih Güvensoy**

Ünal Kaya**

(Dk.80 Bünyamin)**

Tansel Ekingen**

Mehmet Göktaş**

John Okoli*

Behiç Kum*

Osman Şanverdi**

(Dk.65 Eray)*

Farouk Dadzıe*

(Dk.46 H. Ulukök)**

Yasin Açıkel***

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: -

