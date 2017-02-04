Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) dün akşam Koopspor’u konuk etti. RA25 Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşma sonunda YDÜ rakibini 76-71 yenerek ligin ilk devresinde mağlup olduğu Koop karşısında galip geldi. Bu sonuçla YDÜ 12’nci maçında 11’inci galibiyetine imza atarak zirvede oldukça rahatladı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-15’lik skorla YDÜ üstünlüğü ile geçerken, ev sahibi soyunma odasına 41-36 önde girdi. Kafa kafaya geçen üçüncü periyot sonunda taraflar 56-53’lük skorla son periyoda girerken çekişmeli geçen son periyotta gülen taraf 76-71’lik skorla YDÜ oldu.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 20’şer sayı ile oynayan YDÜ oyuncuları Kaspars Kambala ve Derek Williams oldu. Koopspor’un en skorer ismi ise 18 sayı üreten Kercem İnancı olarak kayıtlara geçti.

Girne, GAÜ’yü yendi

Ligde gecenin diğer karşılaşmasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Girne Üniversitesi karşılaştı. Rakibini 88-73 mağlup eden Girne Üniversitesi de haftayı galibiyetle noktalamış oldu.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Ülviye Beşe

YDÜ: Vucasin Mandic (10), Kaspars Kambala (20), Halil Kutruza (3), İhsan Öğütücü (9), Kemal Taşçı (7), Sercem İnancı, Fehmi İpar, Hasan Semir, Arda Ustaoğlu (5), Vedat Kayapınar (2), Ümit Keskin, Derek Williams (20)

KOOP: Doğukan Demirman (15), Burhan Kırmızı, Mehmet Koroğlu, Andım Eryılmazlar (2), Kercem İnancı (18), Miroslav Cubrillo (11), Osman Barışsever, Johnson (16), Onur Onguner, Kıyal Selviler, Cliff Colimon (9), Tayfun Kuyan

PERİYOTLAR

1. Periyot: 20-15

2. Periyot: 21-21 (41-36)

3. Periyot: 15-17 (56-53)

4. Periyot: 20-18 (76-71)

Fotoğraf: Kanı Aldağ