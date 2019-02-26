Lider bıraktığı yerden: 35-66

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi’nde ikinci devre Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan 8’inci hafta karşılaşması ile başladı. İskele Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan 66-35’lik skorla YDÜ oldu.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu DAÜ’den 16 sayı ile oynayan Jide Omisakin oldu. YDÜ’de 15 sayı kaydeden Ahmet Dağer ise takımının en skorer ismi oldu.

Bu skorun ardından YDÜ oynadığı 7’nci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 14 yaptı ve yoluna kayıpsız devam etti. DAÜ ise 7’nci maçından da mağlubiyetle ayrılarak 7 puana yükseldi. Lige yarın oynanacak olan LAÜ – MTV UP Göçmenköy maçı ile devam edilecek.

SALON: İskele Spor Salonu

HAKEMLER: Çetin Yardın, Hatice Ersözlü, Onur Gerçeker

DAÜ: Süleyman Emre, Utku Yavaş, Eilya Amin (2), Marho Okorefe (2), Uğur Kaya (2), Ege Sap (11), Melihcan Arslan, Jide Omisakin (16), Doğukan Evcioğlu

YDÜ: Halil Kutruza, İhsan Üğütücü (8), Milos Macura (5), Sercem İnancı (8), Berkem Dikengil (14), Ahmet Dağer (15), Ferit Narcın (2), Günay Ertopaloğlu (4), Darryl Palmer (10), Baran Kılıç, Doğukan Doğu, Alp Rıza

PERİYOTLAR: 12-19, 24-28, 26-47, 35-66