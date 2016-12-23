Libya'da Afriqiyah Havayolları’nın Sebha'dan Trablus'a giden iç hat seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı kaçırıldı.



İçinde 111 yolcu, 7 mürettebat bulunan uçak, iki hava korsanı tarafından Malta Luqa Havaalanı'na indirildi.

Üzerlerinde patlayıcı madde olduğunu iddia eden hava korsanları, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Yerel saatle 10.20'de Sebha'dan kalkan 8U209 sefer sayılı uçağın 11.20'de Trablus'ta olması gerekiyordu ancak yolcular aynı saatte kendilerini Malta'da buldu.



Geçen hafta cuma günü aynı havayolu şirketinin bir uçağı silahlı saldırıya uğramıştı. Uzak mesafeden açılan ateşte bir başka Airbus gövdesinden hasar almıştı.



Libya Havayolları'nın CEO'su Fatih El-Şatti ise kim oldukları bilinmeyen bir silahlı grup tarafından kaçırılmış ve 47 gün sonra 8 Aralık'ta serbest bırakılmıştı.

Malta basını: Uçağı kaçıranlar Kaddafi yanlısı



Korsanların niyetinin ne olduğu konusunda henüz bir bilgi edinilemedi. Malta basını uçağı kaçıranların Kaddafi yanlısı olduğu bilgisine yer verdi. Reuters, Airbus A320 tipi uçakta güvenlik görevlilerinin hava korsanlarıyla pazarlık yaptığı bilgisini paylaştı.



Malta Başbakanı'ndan açıklama



Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.



Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.

