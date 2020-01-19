Libya Konferansı'nda ateşkes kararı alındı

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Ev Sahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısında sonuç bildirgesini açıklayarak tarafların kapsamlı bir plan üzerinde anlaştığını duyurdu.

Merkel'in ardından söz alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara üzerinde mutabık kalınan ateşkes ve silah ambargosuna uyma çağrısı yaptı.

Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konferans bittikten sonra beraberindeki heyetle birlikte Berlin'den ayrıldı.

Liderler Konferans'ta hangi mesajları verdi?

Konferans öncesi konuşan Avrupalı liderler, ülkede kalıcı barış sağlanması için 'dış güçlerin el çekmesi' gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yaptığı konferansta, çatışmaların durması, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi, Libya'nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelerin başlatılması hedefleniyordu.

Boris Johnson: Vekalet savaşları sona ermeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'da yaşanan şavaşı 'vekalet savaşı' olarak nitelendirdi.

Konferans öncesinde konuşan Johnson, "Temelde dış güçler tarafından yönetilen bir vekalet savaşı ile uğraşıyoruz. Bir tarafta Rusya ve Mısır, diğer tarafta Türkiye ve diğerleri var...Libya halkı yeterince acı çekti. Ülkenin artık ileri gitmesinin zamanı geldi" ifadesinde bulundu.

Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli

Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya asker göndermemesini istedi.

Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Guiteres: Yabancı aktörlerin de dahil olması derin ve yıkıcı bir çatışma yarattı

Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Libya'nın yabancı aktörlerin de dahil olmasıyla birlikte derin ve yıkıcı bir çatışmaya sürüklendiğini ifade etti.

Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını vurgulayan Gutteres,"Tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Libya'daki çatışmanın kabusa dönüşebileceğine ve ülkeyi bölebileceğine işaret ederek sonuçlarının daha fazla terör, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı olacağına vurgu yaptı.