Lezzet yutana kadardır… Peki ya sonrası?

Ağız tadımıza düşkün oluşumuzdan ötürü diyet yapma konusunda çoğu zaman başarısız olabiliyoruz. Aslında lezzete olan düşkünlüğümüz, süregelen lezzet alışkanlığımız ve lezzet konusundaki sabit fikirliliğimiz sebebiyle işin ‘sağlıklı’ tarafını çoğu zaman görmezden gelebiliyoruz. Halbuki sağlıklı beslenirken ve diyet yaparken de lezzetle buluşmak pek tabii mümkün. Yani sağlıklı beslenme lezzetten yoksunlukla alakalı değil. Yeter ki biraz daha esnek düşünerek lezzete dair alışkanlıklarımızı sağlıklı bir değişimle buluşturabilelim…

ÜZERİMİZDE BİRİKEN YAĞLAR, BİRKAÇ SANİYELİK ‘LEZZET ZAAFIMIZIN’ SONUCU MU?

‘Yağı tam olsun, şöyle bolca’… ‘Şekerinden ödün vermeyelim, yoksa bu tatlının tadı çıkmaz’… ‘İyice kızartalım, bu patlıcanlar ancak bol yağda kızarınca lezzetli oluyor’ gibi birçok ‘lezzete dair varsayımla’ damak tadımızı bolca yağa ve bolca şekere alıştırıyoruz… Sonrasında bu alışkanlık neticesinde de kilolanıyor ve lezzet anlayışımızı yeniden formatlamadığımız takdirde de kilolarımızdan bir türlü kurtulamıyoruz… Kurtulsak dahi kaybedilen kilolarla yeniden çabucacık buluşuveriyoruz…

Kısaca ve özetle öncelikle şu damak lezzeti, lezzet alışkanlığı ya da lezzete dair varsaydığımız noktaların bakış açımıza göre farklılık gösterdiğini bilelim. Ayrıca damağımız sevinsin diye onun birkaç saniyelik lezzet zevkinin de sağlığımızı olumsuz yönde etkilemesine de izin vermekten vazgeçelim… Hele ki söz konusu fazla kilolarsa hemen harekete geçelim ve yepyeni sağlık dolu lezzet denemeleri konusunda araştırma yapmaya başlayarak lezzetin yalnızca yağdan, şekerden ve tuzdan ibaret olmadığının farkına varalım…

TADI TUZU GERÇEKTEN YOK MU? YOKSA SİZE Mİ ÖYLE GELİYOR?

Eğer lezzet konusunda son derece sabit fikirleriniz varsa ve farklılıklara açık değilseniz büyük ihtimalle daha sağlıkla pişirilen bir yiyeceğin ‘hiçbir tadı tuzu’ olmadığını düşüneceksiniz… Aslında bunu mütemadiyen yüksek kaloriye, yağa ve şekere alışmış olan beyniniz düşünecek… Unutmayın siz doğduğunuz andan itibaren süregelen zaman zarfı içerisinde lezzet konusunda kendinizi şekillendirdiniz… Ve bunu sağlığınız için dilediğiniz anda değiştirmeye başlayabilirsiniz! Hiçbirimiz anne karnından bol yağlı kebapları, tatlıları, börekleri ve türlü kızartmaları severek doğmamıştık, öyle değil mi?

LEZZET DEĞİŞKENDİR

Lezzet algısı hepimize göre farklılık gösterir. Size göre pilavı hakkını vererek pişirmek için bolca tereyağı kullanmak gerekirken, bir başka kişinin damak tadı için bu şekilde pişirilen bir pilav son derece ağır ve tüketilemez olabilir… İnanın bana eğer siz de yaşamınızın yalnızca birkaç haftası dahilinde vazgeçemediğiniz lezzetlerle aranıza mesafe koymaya başlarsanız, bu zaman dilimi sonrasında o vazgeçemediğinizi sandığınız lezzetler gözünüze eskisi gibi çekici gelmemeye başlayacaktır… Yani damak tadınızı ve lezzet beklentinizi değiştirmek kesinlikle mümkündür.

DAMAK TADINIZ DA DEĞİŞEBİLİR!

Eskiden şekerli kahve tüketenler sade kahve tüketimine geçtikten sonra ‘eskiden bu kahveyi şekerle nasıl içiyordum, hiç anlamıyorum’ diyorlar… Ya da geçmişte aşırı kilolu olanlar ve son derece sağlıksız beslenen kişiler bugün ideal kiloya kavuştukları ve sağlıklı beslenme örüntüsünü benimsedikleri zaman ‘ben eskiden nasıl yaşıyordum, o sağlıksız beslenme tarzından ne anlıyordum anlamıyorum’ diyorlar… Kısacası insanoğlu değişebilir, değişim değişmeyen tek şeydir, unutmayalım! Eğer siz de bugünkü şeker düşkünlüğünüzü geçmişinizde bırakmak istiyorsanız bunu başarabilirsiniz. Şekerin kurbanı değilsiniz, ondan kurtulmanız her daim mümkün. Yeter ki isteyin ve gereken adımları atın, o kadar…

DAMAK LEZZETİNİZİ YÖNETEREK KİLONUZU YÖNETİN!

Lezzet anlayışınızı daha sağlıklı bir yöne doğru değiştirmeye başladığınız anda kilonuzu da yönetmeye başlayacaksınız. Hadi gelin bugün bir seçim yapın ve damak tadınızı yönetmeye başlayın. Bu sayede vücudunuzu çok daha sağlıklı yiyecek ve içeceklerle buluşturmaya başlıyor olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla hem total sağlığınızı hem de kilo yönetimizini kontrol altında tutma şansını da fazlasıyla artırabileceksiniz…

Hepimiz için sağlık ve sevgiyle dolu bir gün olsun. Mutlulukla kalın…