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Leymosun’da birlikte coştular

Leymosun’da birlikte coştular

TUFAD halk dansları ekibi, Limasol’da düzenlenen iki toplumlu bir etkinliğe katıldı.

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TUFAD halk dansları ekibi, Limasol’da düzenlenen iki toplumlu bir etkinliğe katıldı. AKEL Limasol Örgütü ve Ayos Nikolau semtindeki Olimpos Derneği tarafından düzenlenen ikitoplumlu etkinliğe TUFAD halk dansları ekibi de katıldı. TUFAD  30 Haziran  Cuma akşamı  Limasol  Kosta Bartasidi parkında   ‘Barış ve yeniden birleşme için şarkılarımızı söylüyoruz halk oyunlarımızı oynuyoruz ‘ adı altında Limasol ile bütünleşti. Tufad ortak vatanımızda barış içinde yaşamak mücadelesi için LEYMOSUN daydı. Kıbrıslı şarkılarla, türkülerle, danslarla ayni folklorik değerleri taşıyan iki dernek birlikte birçok etkinliğe imza attılar.                                                                                         

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Gecede “Böl ve yönet politikalarının tekrar hakim olmasına izin vermeyeceğiz Milliyetçi çevrelerin ve sahte vatanperverlerin gelecek için rüyalarımızı gerçekleştirmemizi engellemelerine izin vermeyeceğiz. Kıbrıs’ımız için, halkımız için vizyonumuz var. Bu vizyonu gerçekleştirmek için bütün gücümüzle mücadele etmeye hazırız.” denildi.               

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