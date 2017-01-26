'Leymosun Derbisi' Heyecanı

Burhan GÜRKAN - Eren ŞİŞİK

Doğan Türk Birliği teknik patronu Caner Oshan ‘Leymosun Derbisi’ni YENİDÜZEN’e değerlendirdi

“Rövanşı da almak istiyoruz”

K-Pet Süper Lig’de yarın ikinci yarının ilk karşılaşmasında Türk Ocağı ile ‘Leymosun derbisi’ karşılaşmasına çıkacak olan Doğan Türk Birliği, hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı. Pia Bella Sahası’nda tam kadro olarak çalışan sarı mavili ekip, çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör Caner Oshan ilk haftada oynanan ve 1-0 galibiyetle tamamladıkları maçın ardından ikinci maçı da kazanarak hem taraftarları sevindirmek istediklerini, hem de üst sıralara biraz daha yaklaşmak istediklerini kaydetti.

Oshan: “Rövanşı da alarak üst sıralara daha yanaşmak istiyoruz”

Derbi karşılaşmalarının önemine vurgu yapan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, “Haftalardır yükselişte olan bir Türk Ocağı var. Biz de iyi bir form yakaladık. Aynı zamanda iyi bir çıkışla ikinci yarıya başlamak istiyoruz” dedi. İkinci yarının ilk maçı olması açısından da derbinin önemli olduğunu söyleyen Oshan, sakat ve cezalılarının olmadığını, tam kadro maça hazırlandıklarını belirtirken son antrenmanı yaptıktan sonra kampa girdiklerini söyledi. Oshan “Ligin ilk maçında derbide 1-0 galip gelmiştik. Rövanşını da tekrardan alıp üst sıralara daha yanaşmak istiyoruz” dedi.

“Bundan sonrası oyunculara kaldı”

Bu yıl yönetim kurulunun hedefe endeksli bir maddiyat imkanı sağladığını kaydeden Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, “Bu da takımımızı daha fazla motive ediyor. Yönetimimiz şu ana kadar herşeyi dört dörtlük yaptı. Artık bundan sonrası da oyunculara kaldı” ifadelerini kullandı. Taraftara da seslenen Oshan, “Ligin ilk maçında onları sevindirmiştik. Bu maçta da sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Onlar da tribüne gelerek çocukları desteklesinler” sözlerini söyledi.

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Türk Ocağı’nın teknik patronu Mehmet Bolkan ‘Leymosun Derbisi’ni YENİDÜZEN’e değerlendirdi

“Maçı biz kazanacağız”

K-Pet Süper Lig’de ‘Leymosun Derbisi’ heyecanı yarın yaşanacak. Kritik maç ile ilgili olarak Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı. Bolkan, kendisinin geçmişte birçok derbiyi teknik adam olarak yaşadığını ancak ilk kez bir Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği derbisi yaşayacağını kaydetti. Deneyimli teknik adam, “Kariyerimde çok derbi kazandım. Doğan Türk Birliği’ne bizden sonraki maçlarında başarılar dilerim ama bu maçı biz kazanacağız.”dedi.

Bolkan: “27 yıllık antrenörlük kariyerimde bir ilk”

27 yıllık antrenörlük kariyerinde iki kez Türk Ocağı’nı, iki kez de Doğan Türk Birliği’ni çalıştırdığını kaydeden Mehmet Bolkan, “Ancak bu takımlarda hiç derbi heyecanını yaşamadım. Doğan’dayken, Ocak alt ligdeydi. Ocak’tayken de Doğan bir alt ligdeydi.”dedi. Kendisinin derbilere alışkın olduğunu ve çok derbi maç kazandığını kaydeden Bolkan, “2002-2003’te Yenicami antrenörüyken, Çetinkaya’yı 6-0 mağlup ettik, 2003-2004’te de Çetinkaya antrenörüyken, Yenicami’yi 6-0 mağlup ettik. Bu yüzden derbileri oynamaya alışkınım.”dedi.

“Bu maçı kazan, ligi Doğan’ın üzerinde bitir”

Takımının 4 gündür kampta olduğunun altını çizen Mehmet Bolkan, “Bu imkanı bize yaratan başkanımız Fahri Altınör ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. Takımın havası süper, önceki gün takımla sinemaya gittik, dün akşam da Girne’de merkezde hep birlikte kahve içtik. Mental açıdan takımı hazırlamaya çalışıyoruz.”diye konuştu. Son antrenmanlarını maç saatinde Ozanköy’de yaptıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, “Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Özellikle taraftarımız için. Beni günlerdir eski başkanlar ve yöneticiler arıyor. Bana ‘yarın maçı kazan, ligi de Doğan’ın üstünde bitir yeter’ diyorlar. Onlar için bu kadar önemli bir derbi işte.”diye konuştu.

“Rakibi iyi analiz ettik”

Mehmet Bolkan, dün akşam Doğan Türk Birliği’nin maç görüntülerini takımla birlikte izlediklerini ve eksik noktalarını oyunculara anlattıklarını ifade ederek, “Doğan Türk Birliği iyi bir takım, bunu biliyoruz. Ancak rakibi çok iyi analiz ettik. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncularını durduracağız. Bu maçta hava durumu iyi olursa 4 binin üzerinde seyirci bekliyorum. Zaten futbol seyirciyle güzel, seyirci ne kadar çok olursa o kadar keyif alırız.”dedi.

Altınör’e teşekkür

Türk Ocağı Kulüp Başkanı Fahri Altınör’e özellikle Bilal Ceylan ve Justice Amenyaglo transferleri için çok teşekkür ettiğini kaydeden Bolkan, “Biz iki oyuncuyu da kiralık istedik, başkan ikisinin de bonservisini aldı. Bu takviyelerle önümüzdeki yıl ‘şampiyonluk’ kelimesini telaffuz edebiliriz.”dedi.

“Önce Doğan, sonra kupa”

Mehmet Bolkan, “Önce Doğan Türk Birliği’ne sonra kupaya odaklanacağız. Tüm hedefimiz budur, bu güzel seneyi bir şeyle taçlandırmamız lazım. O da inşallah kupa olacak.”diye konuşurken, maç ile ilgili de görüşlerini yineledi. Deneyimli teknik adam, futbolun seyirciyle güzel olduğunu ve iki takımın camiasının da güzel bir maç izlemesini dilediğini ifade ederken, “İlk derbimi kazanmak istiyorum. Bu maçı kazanırsak takımımızdaki heyecan daha da artacak, daha da güçleneceğiz. Doğan’a bizden sonraki maçlarında başarılar dilerim, çünkü bu maçı biz kazanacağız.”diye konuştu.

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Derbi mücadelesinde golcülerin ne yapacağı merak konusu

Gözler golcülerde olacak

K-Pet Süper Lig’de ikinci yarı ‘Leymosun derbisi’ ile başlayacak. Ülke futbolunun en önemli derbilerinin başında gelen karşılaşmada Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı hem galibiyet hem de prestij arayacak. Hiç kuşkusuz bu önemli karşılaşmada gözler golcülerde olacak.

Ertaç ve Selim

İki takım adına ilk yarıda en fazla gol atan oyuncular Ertaç Taşkıran ve Selim Saygı oldu. Türk Ocağı’nda Ertaç takımının gol yükünü çekerek sarı siyahlıların filelerle buluşturduğu 27 golün 20’sine imzasını attı. Doğan Türk Birliği’nde ise genç golcü Selim Saygı attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Ocak’ta 4, Doğan’da 9 futbolcu

Türk Ocağı’nda ilk yarıda kaydedilen 27 gol’ü 4 futbolcu filelerle buluşturdu. Ertaç Taşkıran, Deniz Kibar, Uzokwe ve Burak Sarıkaya skora katkı yapan isimler oldular. Doğan Türk Birliği’nde ise gol atan oyuncu sayısı ilk yarıda 9 oldu. Selim Saygı, Kenan Oshan, Quincy Osei, Salih Güvensoy, Ahmet Sönmez, Aydın Aygın, Hasan Kanlı, Koral Saymaz ve takımdan ayrılan Pouga ilk yarıda fileleri havalandıran isimler oldular.

Doğan 1, Ocak 3 maçta gol atamadı

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısında takımların attığı gollere bakıldığıda Doğan Türk Birliği 15 haftalık dönemin sadece 1 haftasında gol atamazken diğer maçlarda en az bir gol atma başarısı gösterdi. Türk Ocağı ise 15 maçın 3 tanesinde gol atamazken diğer maçlarda fileleri havalandırdı.